O filme "Fantasmas: Caminho longo para casa", de Tiago Siopa, venceu o prémio Doc Alliance 2020, criado pela rede internacional de festivais europeus dedicados ao documentário, foi hoje anunciado.

O prémio é uma iniciativa da rede Doc Alliance, que reúne sete festivais de cinema documental europeus, incluindo o DocLisboa, e reconhece primeiras obras de realizadores do espaço europeu, sendo atribuído ao premiado um valor de cinco mil euros para o desenvolvimento do projeto seguinte.

Segundo o júri desta edição do prémio, o filme é "profundamente enraizado no universo pessoal do realizador, ao mesmo tempo que aborda a ideia de coletivo - o particular e o geral, o psíquico e o não psíquico, surgem entrelaçados uns nos outros, criando uma nova e imersiva realidade".