Moçambique/Ataques

Chefes de Estado e de Governo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) vão realizar uma cimeira extraordinária em janeiro para discutir a violência armada em Cabo Delgado, informou hoje a chefe da diplomacia moçambicana, Verónica Macamo.

A decisão foi tomada durante a reunião de consultas de alto nível da SADC realizada hoje em Maputo, um encontro que, além do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, contou com a presença dos presidentes Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Mokgweetsi Masisi, do Botswana, e Emmerson Mnangagwa, do Zimbabué, bem como a vice-Presidente da Tanzânia, Samia Sulihu.

"A reunião de consultas de alto nível acordou que a cimeira vai abordar a questão da segurança em Moçambique", frisou Verónica Macamo, momentos após o fim do encontro na Presidência da Republica, em Maputo, sem avançar mais detalhes sobre a cimeira.