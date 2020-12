Covid-19

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou hoje para a Segurança Social agilizar, "com urgência", os pagamentos devidos às empresas para que estas não comprometam a capacidade responder às suas obrigações.

"Num mês com fortes limitações ao normal funcionamento dos estabelecimentos, em que acresce a necessidade de pagamento dos subsídios de Natal, reveste-se da maior importância que a Segurança Social agilize os pagamentos que são devidos às empresas no âmbito dos vários apoios covid-19, tais como o 'lay-off' simplificado, o apoio à retoma progressiva e o apoio extraordinário à redução da atividade económica", apontou a AHRESP no seu boletim diário.

Conforme alertou a associação, a falta destes pagamentos vai comprometer a capacidade das empresas responderem às suas obrigações, como o pagamento de salários.