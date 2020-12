Actualidade

(CORREÇÃO) Madrid, 14 dez 2020 (Lusa) - Os restaurantes lisboetas '100 Maneiras' e 'Eneko Lisboa' foram distinguidos com uma estrela do Guia Michelin, enquanto o 'São Gabriel' (Almancil) perdeu a estrela que detinha, por ter fechado no final de 2019, foi hoje anunciado.

As duas novas estrelas para estes dois restaurantes de Lisboa são as novidades portuguesas do Guia Michelin Espanha e Portugal 2021, anunciado esta noite numa cerimónia virtual a partir de Madrid.

Portugal passa a contar, assim, com um total de sete restaurantes com duas estrelas ('cozinha excecional, merece o desvio') e 21 com uma estrela ('cozinha de grande nível, compensa parar'), mais um do que na edição de 2020.