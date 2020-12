Actualidade

O chef Ljubomir Stanisic, que viu hoje o restaurante '100 Maneiras' conquistar uma estrela Michelin, afirmou que a distinção reconhece "o trabalho de muitos anos" e tem um "triplo significado" num ano "especialmente difícil", marcado pela covid-19.

"É uma conquista depois de um ano especialmente difícil, de carência, de luta, de fome. É um prémio que sabe a champanhe e caviar num ano de pão e água", afirmou à Lusa Mónica Franco, mulher e assessora de Ljubomir Stanisic.

Os lisboetas '100 Maneiras' e o 'Eneko Lisboa', ambos com uma estrela ('cozinha de grande nível, compensa parar'), são as duas novidades portuguesas no Guia Michelin Espanha e Portugal 2021, anunciado esta noite numa cerimónia virtual a partir de Madrid.