Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje o Olímpico do Montijo por 7-0, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, apurando-se para os oitavos de final da prova.

Frente à equipa do Campeonato de Portugal, os bracarenses adiantaram-se no marcador aos 28 minutos, por intermédio de Abel Ruiz, com Paulinho, dois minutos depois, a ampliar a vantagem.

Na segunda parte, o Sporting de Braga aumentou a contagem com golos de Ricardo Horta (72 minutos), João Novais, de grande penalidade (77), Tormena (85), Galeno (86) e Iuri Medeiros (90).