Venezuela

A procuradora do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, divulgou hoje um relatório onde afirma que "existe fundamento razoável para acreditar que na Venezuela se cometeram crimes que lesam a humanidade".

O documento, publicado na página do TPI, em castelhano, explica que as conclusões têm por base um exame preliminar aberto em 2018 pelo Ministério Público (MP), para analisar as denúncias recebidas.

"O Ministério Público concluiu a sua análise de competência material em relação à situação na Venezuela. Depois de uma avaliação detalhada e a análise das informações disponíveis, o MP concluiu que há fundamento razoável para acreditar que se cometeram crimes sob a jurisdição do Tribunal na Venezuela, desde pelo menos abril de 2017" explica.