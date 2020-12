Actualidade

A Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (Nova School of Law) confirmou hoje à Lusa a realização de buscas ao estabelecimento de ensino no âmbito do processo que envolve o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia.

Vários órgãos de comunicação social avançaram hoje com a notícia de que o professor catedrático foi constituído arguido no processo Tutti Frutti, que investiga uma alegada teia de corrupção e tráfico de influências. Bacelar Gouveia terá ajudado alunos de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) a conseguir doutoramentos a troco de contrapartidas, tais como diamantes.

Em declarações à Lusa, a direção da NOVA School of Law "confirma a realização de buscas" e avança que "sinalizou, nos últimos dois anos, algumas situações que levantaram dúvidas sobre a conduta do Professor", tendo por duas ocasiões avançado com "participações disciplinares por violação dos deveres de informação, de zelo, de lealdade e de correção".