Venezuela

O partido Movimento Ao Socialismo (MAS) anunciou ter recorrido ao Supremo Tribunal da Venezuela (STJ) para que "restabeleça o equilibro" perante a proclamação irregular de deputados eleitos nas legislativas de 06 de dezembro.

"Só foram proclamados parlamentares, de maneira irregular, atribuindo um maior número aos do Governo e menos à oposição do que lhe corresponde", afirmou o secretário-geral do MAS, Felipe Mujica, na segunda-feira aos jornalistas.

Para Mujica, se não for restabelecido o equilíbrio "será a repetição da experiência falida, como foi a Constituinte, que serviu ao Governo para resolver os problemas que lhe interessavam".