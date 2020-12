Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram e nove ficaram feridas, na segunda-feira, na sequência do choque entre um camião e uma camioneta de passageiros, no sul do Peru, noticiaram órgãos de comunicação social locais.

O acidente ocorreu entre as cidades de Arequipa e Juliaca, no distrito de Santa Lucía, a mais de 1.200 quilómetros a sul de Lima, perto da fronteira com a Bolívia.

Testemunhas citadas pelo Canal N de televisão afirmaram que os dois veículos circulavam com excesso de velocidade e chocaram quando o camião-cisterna saiu para a faixa contrária, ao fazer uma curva perigosa.