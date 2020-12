Actualidade

As manifestações pró-democracia na Tailândia, que, desde junho, ocorrem quase ininterruptamente em todo o país, vão descansar até ao próximo ano, anunciou um dos líderes do movimento.

O advogado Arnon Nampa indicou que os protestos "vão fazer uma pausa" e "ser necessário falar" com os diferentes grupos incluídos no movimento pró-democracia, liderado por agrupações estudantis, para estabelecer uma data de regresso.

Na quinta-feira, quando o país assinalou o dia da Democracia, vários grupos organizaram reuniões no centro histórico de Banguecoque, embora tenham decorrido com menor participação do que habitualmente e com um tom mais festivo, incluindo concertos e conversas.