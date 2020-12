Actualidade

O líder do grupo extremista Boko Haram, Abubakar Shekau, reivindicou hoje o rapto de centenas de estudantes de um liceu no noroeste da Nigéria, na madrugada de sábado.

"Sou Abubakar Shekau e os nossos irmãos organizaram o rapto em Katsina", anunciou o líder, também responsável pelo o rapto de 276 raparigas, em Chibok, em 2014, desencadeando uma onda de indignação mundial.

Pelo menos 333 adolescentes continuam dados como desaparecidos desde o ataque ao liceu, no estado de Katsina, no noroeste da Nigéria, a centenas de quilómetros de distância do território do Boko Haram, que opera habitualmente no nordeste do país, em torno do lago Tchad.