Actualidade

Mais de 300 condutores foram detetados a utilizar o telemóvel durante a condução, no âmbito da operação de fiscalização "Ao volante, o telemóvel pode esperar", entre quinta-feira e segunda-feira, segundo um balanço divulgado hoje.

Em comunicado, a GNR adianta que durante as operações em várias zonas do país foram fiscalizados 25.404 veículos, tendo sido registado um total de 5.371 infrações, 341 das quais relativas ao uso do telemóvel durante a condução.

No período da campanha, registou-se, segundo a GNR, um total de 1.469 acidentes, de que resultaram três vítimas mortais, 18 feridos graves e 406 feridos ligeiros.