Covid-19

A Alemanha registou 14.432 novas infeções pelo SARS-CoV-2 e 500 mortes nas últimas 24 horas, disseram hoje as autoridades alemãs, referindo que este número de óbitos é o terceiro maior durante toda a pandemia no país.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), atualizados na última meia-noite, o número total de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 1.351.510, contabilizando ainda 22.475 mortes.

Cerca de 1.003.300 pessoas já recuperaram da doença, enquanto o número de casos ativos é agora de 325.700, de acordo os dados do RKI.