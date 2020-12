Covid-19

As Misericórdias do distrito de Coimbra criaram uma "equipa de resposta solidária" para apoiar as instituições do setor que enfrentam maiores dificuldades face à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

O presidente do Secretariado Regional de Coimbra da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), António Sérgio Martins, disse à agência Lusa que aquele grupo de emergência integra seis auxiliares de ação direta e foi criado, na semana passada, "para ajudar numa primeira fase" a Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova.

"Esta é a matriz das Misericórdias", salientou António Sérgio Martins, indicando que cabe à "equipa de resposta solidária" colmatar "a insuficiente capacidade de resposta" das brigadas distritais de intervenção rápida, criada pelo Governo, em setembro, através do Instituto de Segurança Social.