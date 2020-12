Actualidade

Vários distritos de Portugal continental vão estar hoje e na quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, agitação marítima, chuva e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 06:00 de quarta-feira devido à previsão de vento forte do quadrante sul, com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/hora) no litoral e nas terras altas.

De acordo com o IPMA, sob aviso amarelo estão também os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte, entre as 00:00 e as 21:00 de quarta-feira.