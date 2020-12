Actualidade

O orçamento da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra para 2021 ascende a cerca de 16,3 milhões de euros, mais quatro milhões do que o de 2020.

A proposta de orçamento e grandes opções do plano da CIM da Região de Coimbra para o próximo ano foi aprovada por maioria pela Assembleia Intermunicipal, em reunião realizada na segunda-feira.

"O valor total previsto no documento é de 16.298.820 euros, o que corresponde a um aumento superior a quatro milhões de euros face ao orçamento do ano transato", afirma em comunicado o organismo liderado pelo presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino.