Actualidade

Várias escolas de todo o país vão receber até ao final do letivo roadshows inseridos no projeto "Net Viva e Segura" promovido pela Deco para ajudar e esclarecer os jovens a aceder à internet de forma segura.

Em comunicado, a associação de defesa do consumidor adianta que a "Net Viva e Segura", uma parceria com o Google, visa promover a literacia digital e ajudar os jovens dos 13 aos 18 anos a aceder à internet em segurança.

O projeto que já arrancou no início do mês na Madeira vai passar até ao final do ano letivo por várias escolas de todos os distritos de Portugal continental e pela Região Autónoma dos Açores com atividades para toda a comunidade educativa.