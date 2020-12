5G

O processo de migração da televisão digital terrestre (TDT), essencial para o desenvolvimento do 5G, termina na sexta-feira, anunciou hoje o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos.

João Cadete de Matos falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de uma audição sobre o regulamento do leilão do 5G, a requerimento do CDS-PP.

"Na próxima sexta-feira completa-se a migração" da TDT, "libertando assim a faixa dos 700 megahertz que é uma das faixas que será disponibilizada" para quinta geração móvel, disse o presidente da Anacom.