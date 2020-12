Actualidade

O setor cultural e criativo em Portugal contava em 2019 com cerca de 132.200 trabalhadores, praticamente o mesmo número de 2018, revelou hoje o Instituto Nacional e Estatística (INE).

Para 2019, o INE estima um volume de negócios de 6,9 mil milhões de euros, no setor.

Segundo as estatísticas anuais do INE relativas à Cultura, comparando com o ano anterior, em 2019 houve uma estabilização da população empregada neste setor, representando 2,7% do total em Portugal.