Actualidade

Susana Menezes foi designada pelo Governo para exercer o cargo de diretora regional de Cultura do Centro, em comissão de serviço, pelo período de cinco anos, no seguimento de procedimento concursal, foi hoje anunciado.

Segundo um despacho da secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira, hoje publicado em Diário da República (DR), a designação de Suzana Maria Peres de Menezes surge "considerando os resultados obtidos em sede do procedimento concursal desenvolvido nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública, para o cargo de diretor regional de Cultura do Centro e a fundamentação constante da proposta de designação elaborada pelo respetivo júri".

Na sequência do procedimento concursal, Susana Menezes vai continuar a desempenhar, "em comissão de serviço e pelo período de cinco anos", o cargo de diretora regional de Cultura do Centro, que exerce desde 01 de janeiro de 2019.