Actualidade

Profissionais de saúde do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) vão começar a prestar assistência hospitalar no domicílio de doentes com residência na cidade alentejana e nos arredores, foi hoje divulgado.

A nova valência da instituição hospitalar resulta da criação da Unidade de Hospitalização Domiciliária Polivalente (UHDP), que iniciou a sua atividade na segunda-feira, indicou o HESE, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo o HESE, esta nova unidade tem como modelo a "assistência hospitalar praticada no domicílio do doente por profissionais de saúde do hospital", o qual "apresenta grandes vantagens" para o próprio e seus familiares.