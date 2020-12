5G

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) afirmou hoje que o desconto de 80% nas taxas de espectro mais relevante para o 5G, durante os 20 anos da licença, representa 670 milhões de euros, é "amiga do investimento".

João Cadete de Matos falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de uma audição sobre o regulamento do leilão do 5G, a requerimento do CDS-PP.

O regulamento "é bastante equilibrado e ponderado no sentido de termos atendido a todos os contributos que recebemos", afirmou João Cadete de Matos.