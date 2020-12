SEF/Ihor

O ministro dos Negócios Estranjeiros defendeu hoje que a morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk nas instalações do SEF é "um rombo" que o Estado tem de "superar" sendo "infatigável e implacável" no apuramento das responsabilidades.

Numa entrevista à Lusa, que será divulgada na quarta-feira, Augusto Santos Silva recusou também que o ministro da Administração Interna tenha ficado fragilizado, quando Portugal se prepara para assumir a presidência rotativa da União Europeia, na qual Eduardo Cabrita presidirá ao Conselho de Assuntos Internos da UE.

"Evidentemente que este incidente é um rombo, como bem disse o ministro da Administração Interna, falando por todos nós, foi um murro no estômago, que temos de superar sendo infatigáveis e implacáveis no apuramento da verdade e no apuramento das responsabilidades", disse Augusto Santos Silva.