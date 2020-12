SEF/Ihor

O Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF) manifestou-se hoje preocupado com a restruturação do organismo, admitindo recear que o processo seja apressado pela pressão política causada pela morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk.

"É uma matéria que tem de ser analisada com muito mais calma, não pode ser de forma tão acelerada e tão em cima de um acontecimento que a todos nos deixou perplexos e tristes", disse à agência Lusa o presidente do sindicato.

Artur Jorge Girão referia-se ao caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, que morreu no espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa em março, e que sobretudo nas últimas semanas tem deixado o SEF debaixo de fogo.