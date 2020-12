Actualidade

Portugal foi o sétimo Estado-membro da União Europeia (UE) com a maior taxa de absorção de fundos europeus em 2019, com 47%, abaixo da de 2012, segundo um relatório do Tribunal de Contas Europeu (TCE) hoje apresentado.

De acordo com o documento apresentado ao Tribunal de Contas português pelo Conselheiro João Figueiredo, membro do TCE, entre 2014 e 2019 foram efetuados pagamentos no montante de 12.231 milhões de euros dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), correspondentes a uma taxa de absorção de 47% no final de 2019, abaixo da taxa de 2012 (59,2%).

No entanto, de acordo com João Figueiredo, "a Finlândia, o Luxemburgo, a Estónia ou o Chipre têm uma percentagem de execução mais elevada, mas se formos ver os montantes são muito mais pequenos".