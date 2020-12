Actualidade

As câmaras municipais gastaram 519 milhões de euros em 2019 em atividades culturais e criativas, ou seja, mais 49,2 milhões de euros do que em 2018, segundo contas do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados anuais do INE sobre Cultura, divulgados hoje, as câmaras municipais aumentaram em 10,5% as despesas em Cultura e atividades criativas em 2019, e as áreas que mais contribuíram para esse aumento foram as do património cultural (com um crescimento de 16,8 milhões de euros), das atividades interdisciplinares (com mais 15,8 milhões de euros) e das artes do espetáculo (com mais 11,7 milhões de euros).

O INE revela ainda uma evolução das despesas numa década, constatando que 2019 foi o ano em que o poder autárquico mais despesa inscreveu com Cultura. Em 2010 tinha sido 434 milhões de euros. Nesse período, o ano de menor despesa municipal na área cultural foi 2014, com 354 milhões de euros.