Actualidade

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, considerou hoje "inevitável" fazer alterações no 'onze' que vai defrontar o FC Porto, sem prejuízo da ambição de vencer no Dragão e passar às meias-finais da Taça da Liga de futebol.

"É um orgulho enorme podermos disputar o acesso à 'final four', mas temos a responsabilidade de analisar tudo, andamos com muito cuidado com a gestão física dos jogadores e o desgaste emocional tremendo causado pela preparação dos jogos, stress das viagens e competitivo. É inevitável [fazer alterações], mas temos confiança total no plantel", disse Pepa, em conferência de antevisão ao jogo de quarta-feira.

O técnico pacense lembrou que a equipa vai realizar o sexto jogo em 20 dias, contra oito do FC Porto, mas recusou olhar para este registo pouco comum numa formação com a dimensão do Paços como algo negativo, considerando até ser necessário "tirar proveito disto".