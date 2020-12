Covid-19

As autoridades de saúde moçambicanas anunciaram hoje a morte de mais uma pessoa por covid-19 no país, elevando o total para 144, e 40 novas infeções pelo coronavírus, indica uma nota do Ministério da Saúde.

A vítima mortal é um moçambicano de 74 anos, que estava internado numa unidade hospitalar na Cidade de Maputo, e cujo estado de saúde se agravou, refere-se na nota de atualização de dados sobre a pandemia de covid-19 no país.

As autoridades anunciaram também mais 40 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, subindo o total de casos registados no país para 17.042, dos quais 16.729 são de transmissão local e 313 casos são importados.