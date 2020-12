EUA/Eleições

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, deu hoje os parabéns ao candidato democrata e vencedor das presidenciais, Joe Biden, chamando-o de Presidente eleito e dizendo que o Colégio Eleitoral "falou".

A declaração do líder republicano num discurso no Senado encerra semanas de silêncio entre os apoiantes do Presidente cessante Donald Trump sobre a sua derrota, um dia depois de o Colégio Eleitoral se ter reunido para ratificar a vitória do candidato democrata.

"Muitos de nós esperávamos que a eleição presidencial produzisse um resultado diferente. Mas o nosso sistema político tem os seus processos para determinar quem será empossado em 20 de janeiro. O Colégio Eleitoral falou", disse McConnell.