TAP

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje, na Assembleia da República, que as propostas dos sindicatos que representam os trabalhadores da TAP foram consideradas na elaboração do plano de reestruturação e que continuam a ser.

"As propostas dos trabalhadores foram consideradas e continuam a ser consideradas", assegurou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que está a ser ouvido no parlamento, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, a pedido do Bloco de Esquerda (BE).

O governante sublinhou, porém, que as propostas dos trabalhadores vão ser consideradas "no quadro de um contexto muito complicado".