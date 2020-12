Actualidade

O chefe de Estado cabo-verdiano, presidente em exercício da CPLP, considerou hoje ser uma "tarefa tremenda" os nove Estados da comunidade terem chegado a um consenso sobre o acordo de mobilidade proposto por Cabo Verde.

"Isso é um caminho que dificilmente imaginam, as dificuldades, os escolhos, para chegarmos a esta fase. São nove países diferentes, com estados de evolução diferentes, países com compromissos, uns com a União Europeia, outros com Mercosul, outros com SADC, países de continentes diferentes, conseguirem chegar a um entendimento, a um consenso sobre o acordo de mobilidade foi uma tarefa tremenda", considerou Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado cabo-verdiano falava à imprensa, na cidade da Praia, após uma reunião de balanço com o Governo sobre a presidência cabo-verdiana da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), assumida há dois anos pelo país e prorrogada até 2021 devido à covid-19.