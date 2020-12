Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, disse hoje que fará alterações em função da gestão da equipa frente ao Vitória de Guimarães, na quarta-feira, nos quartos de final da Taça da Liga de futebol.

"Tentar perceber como os atletas estão em função do jogo que tivemos com o Vilafranquense [da Taça de Portugal], e vamos mexer naqueles jogadores que nos derem mais sinais de perigo de lesão, dentro daquelas três, quatro ou cinco alterações que nós fazemos", disse Jesus, em declarações à BTV.

O treinador adiantou que o Benfica entra "para ganhar em todas as competições", mas que as Taças têm a particularidade de dar a todas as equipas a possibilidade de sonharem com a sua conquista, por serem diferentes de um campeonato de jornadas corridas.