A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou hoje que as reuniões familiares sejam reduzidas durante as celebrações do Natal e que se limitem, preferencialmente, ao agregado, diminuindo o risco de contágio pelo novo coronavírus.

Durante a conferência de imprensa de atualização dos números da pandemia de covid-19, o subdiretor-geral da DGS, Rui Portugal, aproveitou para deixar uma mensagem aos portugueses com recomendações para o Natal.