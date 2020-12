Actualidade

O presidente do governo regional do Príncipe foi hoje recebido, em Lisboa, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito de uma visita para preparar o relançamento da economia da região, fortemente afetada pela pandemia.

Em declarações à agência Lusa, Filipe Nascimento, que em agosto tomou posse como presidente do governo regional do Príncipe, explicou, em declarações à agência Lusa, que com esta visita pretende estabelecer contactos institucionais com Portugal, nomeadamente com as autarquias geminadas com aquela região autónoma de São Tomé e Príncipe.

"Vim para dar início aos contactos para proporcionar, num futuro breve, um encontro com todas as câmaras geminadas com o Príncipe, com uma ou outra instituição e com o empresariado no sentido de responder às necessidades do país de retomar a economia depois do impacto forte que a covid-19 trouxe", disse Filipe Nascimento.