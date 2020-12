Actualidade

O Orçamento da Madeira para 2021, no valor de 2.033 milhões de euros, foi hoje aprovado na generalidade no parlamento regional, com os votos favoráveis de PSD e CDS, contra do PCP e abstenção de PS e JPP.

A proposta do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), na ordem dos 800 milhões de euros, teve a mesma votação.

As propostas serão agora debatidas na especialidade, quarta e quinta-feira, tendo sido apresentadas até ao momento quase 270 propostas de alteração.