UE/Presidência

(CORREÇÃO DOS 2.º E 7.º PARÁGRAFOS) Lisboa, 15 dez 2020 (Lusa) - A programação cultural da Presidência Portuguesa da União Europeia (PPUE), hoje apresentada, inicia-se em Lisboa, com um concerto inaugural que junta fado e orquestra, no âmbito do centenário de Amália Rodrigues, mas irá decorrer sobretudo em Bruxelas.

A programação, que inclui cerca de 75 ações em 44 países de todo o mundo, está a ser apresentada hoje à tarde, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa cerimónia que conta com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Além do concerto inaugural, com curadoria do Organismo de Produção Artística (Opart, que gere o Teatro Nacional de S. Carlos, a Companhia Nacional de Bailado e a Orquestra Sinfónica Portuguesa) e do Museu do Fado, e que terá transmissão na RTP, Lisboa irá também acolher a exposição "Europa, Oxalá", realizada no âmbito do projeto Memoirs - Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação.