Venezuela

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, reconheceu hoje que o caso da detenção no país do empresário venezuelano Alex Saab é uma "questão complexa" e garantiu que as relações diplomáticas com Caracas "continuam normais".

Em respostas aos jornalistas, na cidade da Praia, após uma reunião de balanço com o Governo sobre a presidência cabo-verdiana da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPL), Jorge Carlos Fonseca começou por reconhecer que o caso não é fácil, recusando-se a dar a sua opinião neste momento.

Mas, garantiu, as relações diplomáticas entre Cabo Verde e a Venezuela "continuam normais".