Actualidade

A dívida pública dos Açores cresceu 10,9% em 2019, registando um "aumento de 208,5 milhões de euros", para os 2.120,6 milhões, 48% do PIB regional, anunciou hoje o Tribunal de Contas (TdC).

"A dívida total do setor público administrativo regional manteve a trajetória de crescimento observada nos últimos anos, tendo registado um aumento de 208,5 milhões de euros (+10,9%), atingindo, pelo menos, 2.120,6 milhões de euros (48% do PIB da Região Autónoma dos Açores de 2019), dos quais 1.850,1 milhões de euros são referentes a dívida financeira", aponta a instituição no seu parecer sobre a Conta da Região de 2019.

O presidente do TdC, José Tavares, acompanhado do vice-presidente, António Martins, e do juiz Conselheiro da Secção Regional dos Açores, José de Araújo Barros, entregou hoje em Ponta Delgada ao presidente da Assembleia Legislativa Regional, Luís Garcia, os pareceres sobre a Conta da Região Autónoma dos Açores e do parlamento.