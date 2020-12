Actualidade

O relatório anual do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), apresentado hoje, tem como objetivos reconhecer novos riscos, reduzir a "pressão planetária" e olhar para a natureza como "colaboradora" do desenvolvimento humano, declarou o diretor, Pedro Conceição.

O economista português e diretor do Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD disse hoje, na primeira apresentação virtual do relatório em 30 anos, que o desafio para o estudo foi reconhecer e confrontar "uma nova geração de riscos" que se estão a formar no mundo, a nível ambiental, económico e social.

Os novos riscos, apesar de estarem em fase inicial, foram já "sobrepostos" e "exacerbados" durante a pandemia de covid-19, disse Pedro Conceição, antecipando um leque de "mudanças globais" que vão poder sentir-se no planeta.