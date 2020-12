5G

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje no parlamento que "é com o regulamento aprovado pelo regulador" sobre o 5G que o Governo vai trabalhar e disse não estar ao serviço as operadoras.

O ministro está a ser ouvido numa audição regimental na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

"É com o regulamento aprovado pelo regulador que nós vamos trabalhar", afirmou o governante, em resposta ao deputado do PSD Paulo Moniz.