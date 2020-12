Covid-19

O presidente do Hospital de Penafiel garantiu hoje que "os profissionais de saúde são insubstituíveis" na monitorização de cuidados, depois de esta tarde ter sido acusado de estar a substituir enfermeiros por videovigilância no cuidado a doentes covid-19.

"O PCA [presidente do conselho de administração] do CHTS [Centro Hospitalar Tâmega e Sousa] refuta qualquer ideia de que estejam em causa condições de segurança e de qualidade da prestação de cuidados hospitalares aos doentes", lê-se numa mensagem escrita enviada à agência Lusa e assinada por Carlos Alberto Silva que preside ao centro hospitalar do qual faz parte o Hospital de Penafiel.

Esta reação surge no dia em que a Ordem dos Enfermeiros (OE) acusou a direção do CHTS de estar a colocar "profissionais sem experiência em cuidados intensivos" a cuidar doentes covid-19 e de ter substituído enfermeiros por videovigilância.