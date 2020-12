Actualidade

A ilha cabo-verdiana do Maio vai ter dentro de três anos um centro turístico, promovido por um grupo internacional, no maior investimento privado no país, de 500 milhões de euros, que prevê criar mais de 4.000 empregos.

A minuta de convenção de estabelecimento do "Little África Maio" foi assinada hoje à tarde, na cidade da Praia, entre o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, e o empresário espanhol Enrique Banuelos de Castro, sócio gerente da Internacional Holding Cabo Verde (IHCV), um consórcio que integra vários outros investidores africanos.

O Centro Turístico - Residencial, Cultural e de Negócios vai ser implementado na Zona de Desenvolvimento Turístico Integrado (ZDTI) da ilha do Maio, tendo como objetivo a promoção e aceleração do desenvolvimento da economia cabo-verdiana.