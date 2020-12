Covid-19

O Governo são-tomense prorrogou hoje por mais 30 dias o estado de calamidade no país devido à evolução da doença na Europa, particularmente em Portugal, anunciou o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus.

"Nós decidimos que até ao dia 15 de janeiro ainda vamos manter o estado de calamidade, tendo em conta a evolução da doença tanto ao nível da nossa sub-região como, sobretudo, relativamente ao território português e mesmo ao nível do espaço europeu", explicou o primeiro-ministro são-tomense, no final de um Conselho de Ministros que decorreu no Palácio Presidencial.

[A Europa] é a nossa porta de entrada, temos duas ligações semanais com Portugal e por isso vamos manter ainda o estado de calamidade, tendo em conta o nível de relaxamento da nossa população", acrescentou.