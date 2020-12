Actualidade

Uma mulher de 56 anos morreu na noite de terça-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou no apartamento onde residia, na ilha do Faial, e deixou também desalojadas 28 pessoas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários Faialenses, Nuno Henriques, disse que o alerta foi dado por volta das 18:00 de terça-feira, e quando os bombeiros chegaram ao local, já as chamas consumiam quase todo o apartamento da vítima mortal, situado no primeiro andar de um bloco residencial.

"A vítima ainda foi retirada do local com vida, mas acabou por sofrer uma paragem cardiorrespiratória dentro da ambulância, a caminho do Hospital da Horta, provavelmente devido à inalação de fumos", adiantou.