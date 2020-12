Covid-19

O grupo chinês Fosun, que detém várias empresas em Portugal, anunciou hoje um acordo com a BioNTech para a compra de 100 milhões de doses da vacina para a covid-19, desenvolvida pela empresa alemã em conjunto com a norte-americana Pfizer.

Numa nota enviada à Bolsa de Valores de Hong Kong, a Fosun explicou que o negócio está ainda dependente da autorização da China para a comercialização daquela vacina.

A primeira parte do acordo prevê a venda de 50 milhões de doses, para as quais será feito um pagamento equivalente a 125 milhões de euros, até 30 de dezembro. O restante será pago quando as autoridades chinesas derem luz verde para comercializar a vacina no país.