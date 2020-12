UE/Presidência

O ministro dos Negócios Estrangeiros espera que a primeira 'tranche' do fundo de recuperação chegue aos países "ainda no primeiro semestre" de 2021, assumindo como objetivo da presidência portuguesa "chegar ao fim" com "todos os planos nacionais aprovados".

Em entrevista à Lusa, Augusto Santos Silva frisa ainda a importância de o complexo processo de ratificação do aumento do teto dos recursos próprios, indispensável à entrada em vigor do orçamento europeu para 2021-2027, ser "o mais curto possível", para cumprir outro objetivo: terminar a presidência "com o Quadro Financeiro Plurianual no terreno".

"Nós esperamos que ainda no primeiro semestre possa verificar-se o tal adiantamento dos 10%", afirma Santos Silva sobre a primeira 'tranche' de 10% do montante total que cada Estado-membro receberá do Fundo de Recuperação e Resiliência, que visa relançar a economia europeia após a crise provocada pela pandemia de covid-19.