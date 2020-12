Actualidade

O chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, inaugurou hoje a "Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau para Jovens" para que estes "aumentem a sua consciência nacional e o seu patriotismo".

"A Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau foi concebida no sentido de permitir que os jovens estudantes de Macau tenham uma compreensão mais profunda da história e cultura chinesas, adquiram conhecimentos abrangentes sobre o desenvolvimento do País e de Macau e aumentem a sua consciência nacional e o seu patriotismo", afirmou Ho Iat Seng, na cerimónia de inauguração do espaço.

"Quando os jovens são fortes, o País é forte; quando os jovens são prósperos, o País é próspero. Os jovens são a nova dinâmica do desenvolvimento da RAEM [Região Admistrativa Especial de Macau] e também anfitriões do futuro do País. Estamos empenhados no reforço da consciência de identidade nacional dos jovens de Macau, da sua ligação à nação e do seu sentimento da pertença nacional", sublinhou.