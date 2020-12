Covid-19

As imagens captadas por 87 fotógrafos e fotojornalistas portugueses num ano marcado pela pandemia da covid-19, no âmbito do projeto "Everyday Covid", foram reunidas num livro, "um documento para memória futura", que é apresentado hoje em Lisboa.

"Everyday Covid - Diários fotográficos em estado de emergência" é definido como "um documento para memória futura", é a materialização de um projeto que começou em março deste ano com uma página na rede social Instagram, everydaycovid, iniciada pelos fotojornalistas Gonçalo Borges Dias e Miguel A. Lopes.

A página funcionou, entre 16 de março e 13 de junho, como um diário visual. Ao longo de três meses, diariamente, iam sendo partilhadas imagens relacionadas com a pandemia da covid-19, "estruturadas em vários formatos: reportagem, documental, retrato de sociedade e diários caseiros", captadas por jornalistas e fotojornalistas, em Portugal e em Macau.