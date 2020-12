Actualidade

O economista-chefe do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), Hippolyte Fofack, disse hoje à Lusa que as trocas comerciais entre países africanos podem valer já 30% do total se for contabilizado o comércio informal.

"O Relatório Económico sobre África é o primeiro estudo abrangente sobre o comércio transfronteiriço no continente, o que já em si é significativo, mas a análise dos dados mostra que podemos não estar a capturar a totalidade do comércio, porque ele pode representar o dobro dos valores atuais", disse à Lusa o economista-chefe do Afreximbank.

Falando à Lusa por videoconferência desde o Cairo, a sede do Afreximbank, Fofack lembrou que o comércio entre os países africanos tem aumentado nos últimos anos, mas considerou que representa ainda uma pequena fração do que pode vir a valer.